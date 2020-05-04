وزير الدفاع البريطاني: إصابتي بمرض كوفيد-19 كانت تجربة "مروعة"

اعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس أن إصابته بمرض كوفيد-19 كانت تجربة "مروعة"، لافتا إلى ان الفيروس أنهك طاقته وثبط عزيمته وأفقده مؤقتا حاستي التذوق والشم لأيام.
وأشار والاس الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد في نهاية شهر آذار "لم تكن الإصابة شديدة لكنها تثبط عزيمتك لأنها.. تشتد وتضعف. قبعت وحيدا في شقتي في لندن لثمانية أيام وفقدت حاستي التذوق والشم.. إنه أمر ينهك الطاقة".
وقال اثر تعافيه من هذا الفيروس "ثم اختفى واتخذت بعض الإجراءات الاحترازية الإضافية وفي النهاية عدت للعمل".
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