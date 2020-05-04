وزير الدفاع البريطاني: إصابتي بمرض كوفيد-19 كانت تجربة "مروعة"

اعلن ​وزير الدفاع البريطاني​ بن والاس أن إصابته بمرض كوفيد-19 كانت تجربة "مروعة"، لافتا إلى ان الفيروس أنهك طاقته وثبط عزيمته وأفقده مؤقتا حاستي التذوق والشم لأيام.

وأشار والاس الذي أصيب ب​فيروس كورونا​ المستجد في نهاية شهر آذار "لم تكن الإصابة شديدة لكنها تثبط عزيمتك لأنها.. تشتد وتضعف. قبعت وحيدا في شقتي في لندن لثمانية أيام وفقدت حاستي التذوق والشم.. إنه أمر ينهك ​الطاقة​".

وقال اثر تعافيه من هذا الفيروس "ثم اختفى واتخذت بعض الإجراءات الاحترازية الإضافية وفي النهاية عدت للعمل".