تعرف على قصة "مشروب المعجزة" الذي تقدمه مدغشقر لعلاج كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

في الوقت الذي يتسابق فيه العلماء في كل مكان بالعالم للتوصل إلى علاج فعال لوباء كورونا المُسبب لمرض كوفيد-19 القاتل، أعلنت مدغشقر عن شاي عُشبي أطلقت عليه اسم "كوفيد أورجانكس" وهو مصنوع من نبات الشيح، الذي أثبت فعاليته في معالجة الملاريا، ويُضاف إليه أعشاب محلية أخرى.

وأفادت تقارير إعلامية إن معهد مدغشقر للبحوث التطبيقية طوّر هذا المشروب ولكنه لم يختبره على نطاق واسع، في الوقت نفسه مر جنود غير مُسلحين على المنازل في العاصمة أنتاناناريفو لتوزيع أكياس من المشورب الذي يروج له رئيس مدغشقر أندري راجولينا كعلاج فعال للفيروس المُستجد ويصفه بـ"المشروب المعجزة".

"قد نغير العالم"

قال رئيس مدغشقر في تصريحات: "إن بلاده قد تغير تاريخ العالم بأسره"، وأشار إلى أنه قد تعافى شخصان إلى حد الآن بعد حصولهما على هذا العلاج.

وفي تصريحات للتليفزيون الحكومي في مدغشقر قال الطبيب العسكري الكولونيل ويلي راتوفونديريني أن هذا المنتج "سيعزز جهاز المناعة".

وحسب المسؤولين في مدغشقر، فإنه من المُقرر توزيع الشاي العشبي في كافة أنحاء الجزيرة، مع التركيز بشكل خاص على المدن الأكثر تضررا وهي أنتاناناريفو وفيانارانتسوا وتواماسينا، كما أنشئت مراكز ثابتة لتوفير هذا المشروب في العاصمة.

من جانبها قالت لوفا هاسينيرينا رانورومارو، كبيرة معاوني رئيس مدغشقر، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إنه جرى اختبار هذا على عدد قليل من الحالات لا يتجاوز عشرين حالة لثلاثة أسابيع.

"أهمية التقييم العلمي"

وطالبت السلطات في مدغشقر طلبة الثانوية العائدين إلى مدارسهم بتناول المشروب العشبي، بعدما سمحت السلطات لطلبة الثانوية بالعودة إلى المدارس بعد شهر من التوقف جراء فيروس كورونا في أبريل الماضي.

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وقالت وزارة التعليم إنه لم يتم مطالبة سوى هؤلاء الذين يعيشون في مناطق جرى تسجيل حالات عدوى فيها بتناول "كوفيد أورجانيكس".

ومن جانبه، قال مارسيل رازانامباراني، من أكاديمية الطب في مدغشقر في بيان صدر عنه، إن العلاج يجب أن يخضع للتقييم العلمي.

وأعرب عن قلقه من أنه يمكن أن يكون له آثار جانبية سلبية على هؤلاء الذين يتناول هذا العلاج، خصوصاً الأطفال.

"تحذير الصحة العالمية"

وبينما قال رئيس تنزانيا إنه سوف يرسل طائرة إلى مدغشقر لاستيراد مشروب مصنوع من الأعشاب يُزعم أنه يعالج فيروس كورونا، وكذلك تعهد رئيس جمهورية الكونغو أيضا باستيراد نفس المشروب، أكدت منظمة الصحة العالمية أنه لا دليل على أن هذا المشروب يعالج كورونا، وحذرت من تلقي العلاج دون إشراف طبي.

قال جون ماغوفولي، رئيس تنزانيا في حديث متلفز، إنه كان على اتصال بالفعل بالحكومة في مدغشقر، وسوف يرسل طائرة إلى الجزيرة لجلب المشروب العشبي الذي يزعم أنه يعالج فيروس كورونا.

وتابع ماغوفولي: "أجري اتصالات مع مدغشقر، وأرسلوا لي خطابا يتضمن أنهم اكتشفوا دواء. وسوف نرسل طائرة لإحضار هذا الدواء حتى يكون بمقدور التنزانيين الاستفادة منه. هذا أيضا إلى جانب أن الحكومة تعمل ليلا نهارا في هذا الاتجاه".

وأرسلت منظمة الصحة العالمية بيانا أرسلت نسخة منه لبي بي سي بشأن شاي الأعشاب أكدت خلاله أنها لا توصي "بالعلاج دون إشراف طبي مهما كان الدواء المستخدم في الوقاية من كوفيد19 أو علاجه".

وشددت المنظمة الدولية، في تصريحات سابقة على لسان مديرها تيدروس أدهانوم غيبريسوس، على أنه "ليست هناك طرق مختصرة لإيجاد علاج فعال لمكافحة فيروس كورونا".

وكذلك حذر المركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية من الأدوية التي يُزعم أنها لعلاج فيروس كورونا، بما في ذلك العلاج بالأعشاب والشاي، مؤكدا أن خير وسيلة للوقاية من الفيروس هي تفادي التعرض له.