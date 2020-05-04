محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
قالت صحيفة القبس الكويتية إن وزارة الخارجية الكويتية سوف تجتمع مع السفير المصري يوم الاثنين لبحث تجمهر مصريين مخالفين لقانون الإقامة في مركز إيواء.
كانت مجموعة من المصريين في مركز إيواء قد تجمهروا مساء الأحد مطالبين بسرعة إنهاء إجلائهم. وقالت الداخلية الكويتية إنه فور حدوث الشغب والفوضي تدخل رجال الأمن على الفور وتم السيطرة عليهم وضبط عدد منهم وتحويلهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وحضر ممثلو من السفارة المصرية وأبلغوهم بأن السفارة سوف تبدأ بإعداد جداول رحلات العودة واجلائهم إلى بلادهم هذا الاسبوع لجميع مخالفي الإقامة وفق الإجراءات المتبعة والبروتوكولات الخاصة بعملية الاجلاء.
كما تقدمت السفارة المصرية بإعتذار عما صدر من أعمال شغب داخل مركز الايواء وانها سستخذ اجراءات جادة في حل هذه المشكلة، بحسب صحيفة القبس.
وقالت الصحيفة إن الخارجية الكويتية ستجتمع مع السفير المصري طارق القوني اليوم الاثنين لحث الجانب المصري على ضرورة تهدئة أبناء الجالية في البلاد وعدم تكرار ماحدث من فوضى.
وقالت الصحيفة إن الخارجية ستطالب القوني بضرورة التوضيح لمخالفي الإقامة من الجالية المصرية بأن استئناف عملية الإجلاء قريبة وستشمل جميع الفئات دون أي تأخير.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة: الخارجية الكويتية تجتمع مع السفير المصري بعد أحداث مركز الإيواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.