بعد استئناف العمل.. وزير الإسكان يتابع العمل بالمراكز التكنولوجية بالمدن الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بالمراكز التكنولوجية بأجهزة المدن الجديدة، بعد استئناف عملها أمس الأحد، وفتح باب التعامل مع الجمهور لخدمة المواطنين.

وكلف الجزار، رؤساء أجهزة المدن الجديدة بالمتابعة الدورية والتأكيد على اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لحماية العاملين بالمراكز التكنولوجية والمواطنين المترددين عليها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن خطة الدولة للعودة التدريجية للخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع المهندس عبدالوهاب صميدة، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، سير العمل داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، مشدداً على تطبيق جميع الإجراءت الاحترازية من العاملين بالمركز والعملاء المترددين للحد من انتقال عدوى فيروس كورونا.

وأكد رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، استمرار تطهير وتعقيم المركز بصفة دورية، وقياس درجات الحرارة للعملاء المترددين على المركز، وإلزامهم بارتداء الكمامات وعدم التزاحم، والحفاظ على المسافات الآمنة بينهم.

من جانبها قالت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، إنه تم استئناف العمل بمركز خدمة المواطنين بجهاز مدينة أسيوط الجديدة، موضحة أنه تم تلقي طلبات المواطنين في قطاعات المياه والكهرباء والإسكان الاجتماعى خلال اليوم الأول.

وأكدت عمار، الالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة من ارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات المناسبة بين العملاء، ورش وتعقيم المركز التكنولوجي يومياً لحماية المواطنين والعاملين من فيروس كورونا.

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وتفقد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، ومقر تحصيل المياه ومقر الشهر العقاري ومقار تقديم الخدمات الأخرى، وذلك في إطار متابعة عودة العمل بالمركز وانتظام الخدمات المقدمة للمواطنين، ولا سيما فيما يتعلق بمشروع الإسكان الاجتماعي.

ووجه رئيس الجهاز، خلال جولته، المواطنين بالالتزام بالجلوس في الأماكن المخصصة، حيث يتم التعامل من خلال الأرقام الإلكترونية، بالعدد الذى يضمن سلامة المواطنين والموظفين دون تكدس أو اختلاط، مع اعتبار ارتداء الكمامة شرطا أساسيا للتعامل مع الموظفين، وذلك لما فيه من مصلحة للمستثمرين والمواطنين، وبما لا يتعارض مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020.

وأكد الشربينى، حرص جهاز المدينة على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية من استخدام أجهزة لقياس درجة الحرارة والتعقيم، وارتداء الكمامات، للحفاظ على سلامة وصحة العاملين بالمركز والمترددين عليه، موضحا أنه سيتم استقبال طلبات المواطنين من الساعة الـ9 صباحا حتى الـ 12 ظهرًا بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر.

وقام المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، بمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، حيث تم عمل سرادق خارج المركز لانتظار العملاء، منعا للتزاحم، وتم تطهير وتعقيم المركز قبل بدء التشغيل.

وشدد رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، على جميع العاملين والمترددين للالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، من الحفاظ على مسافات مناسبة وارتداء الكمامات، حفاظا علي صحتهم وسلامتهم.

وفى سياق متصل، أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، انتظام العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمدينة بعد استئناف العمل به، مؤكدا التزام العاملين والعملاء بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تعمل على سلامتهم من ارتداء الكمامات، والالتزام بمسافات التباعد بين مقدمي الخدمة ومتلقيها.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن استئناف العمل بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بأجهزة المدن الجديدة، بدءا من أمس الأحد، في إطار عودة العمل بالخدمات تدريجياً المقدمة لسكان المدن الجديدة، والفائزين بالوحدات السكنية بمختلف أنواعها.