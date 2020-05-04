إغلاق 10 معامل تحاليل و16 عيادة خاصة في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:
نظمت إدارة العلاج الحر بمديرية صحة بني سويف، حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة في مراكز "بني سويف، الواسطى، ناصر"، لمتابعة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.
تمكنت الحملة من إغلاق 10 معامل تحاليل، و16عيادة خاصة، ومركزين للعلاج الطبيعي والتجميل، لعدم حصولهم على التراخيص اللازمة لممارسة المهنة.
من جانبه أكد الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة صحة بني سويف، على استمرار حملات المتابعة الميدانية لمستوى الخدمة الصحية المقدمة بكافة المنشآت الطبية، بناءً على توجيهات الدكتور محمد هاني محافظ الإقليم حرصًا على سلامة المواطنين المترددين على تلك المنشآت.
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