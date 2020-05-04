تعافي 5 حالات وتسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط – محمد إبراهيم:

كشف مصدر مطلع بمديرية الشئون الصحية بدمياط عن تسجيل 3 حالات جديدة إيجابية بفيروس "كورونا" المستجد جميعهم من المخالطين لمصابين سابقين، موضحًا أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن نقلهم إلى مستشفيات العزل الصحي.

أضاف المصدر، أن مركز التعليم المدني بمدينة دمياط الجديدة سجل، الأحد، تعافي 5 حالات وخروجها من المركز بعد الانتهاء من الفحوصات وتماثلها للشفاء تمامًا، مؤكدًا أن المركز يقدم خدماته لجميع المخالطين في الإقليم والمحافظات المجاورة.

وبيّن أن نسب التعافي تتزايد يوميًا بفضل جهود الوقاية التي تتبعها الفرق الطبية في المراكز المتخصصة للعزل، مؤكدًا أن المحافظة لم تسجل أي حالة وفاة في اليومين الأخيرين، مشيرًا إلى أن إجراءات الدفن تجري بحسب البروتوكول الذي أقرته وزارة الصحة.