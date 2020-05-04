وزيرا الشباب والإسكان يتفقدان مدينة "سلام مصر" في شرق بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

يزور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، لتفقد عدد من مشروعات الإسكان والبنية التحتية وتطوير مراكز الشباب.

ومن المقرر أن يستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزيري الإسكان والشباب، بمدخل أنفاق بورسعيد العابرة أسفل ضفتي قناة السويس جنوب المحافظة، لمرافقتهما في جولتهما.

ومن المنتظر أن تتضمن جولة الوزيرين تفقد "مدينة بورسعيد المليونية الجديدة "سلام مصر" بشرق بورسعيد، ومشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة بورفؤاد، وأعمال تطوير مركز شباب بورفؤاد، ومشروعين للإسكان الاجتماعي والتعاوني، ومركز شباب الزهور، وأعمال إنشاء محطة تنقية المياه بقرية الكاب جنوب بورسعيد".