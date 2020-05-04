كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 09:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر الهند: عدد الإصابات بكورونا يتجاوز 42 ألف وخمسمئة والوفيات تصل إلى 1373 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم الاثنين، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد يتجاوز 42 ألف وخمسمئة والوفيات تصل إلى 1373، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وكانت السلطات الهندية فرضت، على جميع موظفي القطاعين العام والخاص استخدام تطبيق تتبع بلوتوث مدعوم من الحكومة والحفاظ على التباعد الاجتماعي في المكاتب مع بدء نيودلهي بتخفيف بعض إجراءات الإغلاق في المناطق الأقل خطورة.

ووفقًا لوكالة "رويترز ، قالت وزارة الداخلية الهندية في إخطار مساء الجمعة: "يجب أن يكون استخدام Aarogya Setu إلزاميا لجميع الموظفين، في كل من القطاعين العام والخاص".

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وأضافت الوزارة، أنها ستكون مسؤولة عن رؤساء الشركات والمنظمات "ضمان تغطية 100٪ لهذا التطبيق بين الموظفين".

قالت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي يوم الجمعة إن الهند - البلد الذي يوجد فيه أكبر عدد من الأشخاص المحظورين - سوف تمدد إجراءات السيطرة على الصعيد الوطني لمدة أسبوعين آخرين ابتداء من يوم الاثنين لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، ولكن تسمح "بالاسترخاء الكبير" في المناطق الأقل خطورة.