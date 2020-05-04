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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرنسا ترفع الحجر الصحي عن القادمين من أوروبا وبريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
قال مصدر رسمي فرنسي الأحد إن فرنسا رفعت الحجر الصحي عن كافة القادمين من الاتحاد الأوروبي ومنطقة شينغن والمملكة المتحدة.
وكانت قد سجلت فرنسا أقل حصيلة وفيات جراء فيروس كورونا، حيث سجلت وفاة 135 شخصا خلال 24 ساعة، ما يرفع الحصيلة الاجمالية للوفيات الى 24 ألفا و895 منذ الاول من مارس، وفق ما اعلنت الادارة العامة للصحة الاحد.
وتراجع الضغط على اقسام الانعاش في شكل طفيف مع مغادرة ثمانية مصابين بكوفيد-19 تلك الاقسام، لكن العدد الاجمالي للمرضى فيها لا يزال يتجاوز القدرات المعتادة.
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