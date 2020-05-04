شرطة دبي تكثف جهودها في مواجهة «كورونا»

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور أن شرطة دبي كثفت من جهودها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات التي تواكب برامج وخطط الحكومة للتصدي للوباء العالمي، وذلك حفاظاً على سلامة المجتمع».



وأشار إلى أن شرطة دبي اتخذت حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية وفق أعلى المعايير العالمية للمحافظة على صحة وسلامة الأفراد، ومن ضمنها تكثيف التواجد الميداني في جميع شوارع الإمارة لتنظيم الحركة، وتوجيه العديد من الرسائل التوعوية لحث أفراد المجتمع على التزام البيوت، وكذلك إطلاق برامج توعية لأفراد المجتمع بالتدابير الضرورية لحماية أنفسهم وأفراد أسرهم وأطفالهم، إلى جانب دعمها للجهود المبذولة في المجال الصحي والمجتمعي بالتعاون مع الشركاء، ومشاركتها في تنظيم عمليات تطهير وتعقيم الطرق والساحات العامة بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة.

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