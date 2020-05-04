اليابان نحو تمديد "الطوارئ" استعداداً لمعركة طويلة مع كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

تتّجه الحكومة اليابانيّة الاثنين لتمديد حال الطوارئ على مستوى البلاد حتّى نهاية مايو، في إطار استعدادها لمعركة طويلة ضدّ فيروس كورونا المستجدّ.



وأعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي حالة الطوارئ لمدّة شهر في طوكيو وستّ مناطق أخرى في 7 أبريل وسّعها لاحقاً لتشمل البلاد بكاملها، وهي تنتهي يوم الأربعاء لكن يُتوقّع أن يعلن آبي تمديدها حتّى 31 مايو بعد استشارة خبراء الأمراض المعدية.

Advertisements

ويشرح آبي قرار الحكومة هذا خلال مؤتمر صحافي في وقت لاحق الاثنين.

وحذّر الوزير ياسوتوشي نيشيمورا، المسؤول عن مكافحة كورونا المستجدّ، من أنّ المعركة ضدّ الفيروس لم تنته بعد.

وسجّلت اليابان أكثر من 15 ألف إصابة بالفيروس و510 وفيّات حتى الآن، لكن هناك مخاوف مستمرة من ارتفاع معدّلات العدوى، وهو ما قد يؤثّر سريعاً على نظام الرعاية الصحّية في البلاد.