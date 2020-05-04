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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 25 ألف مصاب بكورونا فقط في ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
قال وزير الصحة الألماني، ينس شبان، مساء الأحد إن العدد الفعلي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا يبلغ حالياً نحو 25 ألف شخص.
وفي لقاء مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني، قال الوزير المنتمي لحزب المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، إن هذا العدد يستند إلى آخر تطورات الوضع صباح اليوم.
واعترف شبان بأن العدد الذي ذكره قبل بضعة أيام كان خاطئاً، مشيرا إلى أنه طرح عدد المتعافين من إجمالي عدد حالات الإصابة لكنه أغفل طرح عدد حالات الوفيات ما أحدث فارقا بمقدار 6000 حالة.
وكانت ميركل قد استخدمت العدد الخاطئ الذي أعلن عنه شبان، في مؤتمرها الأخير مع رؤساء حكومات الولايات يوم الخميس الماضي.
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