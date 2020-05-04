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25 ألف مصاب بكورونا فقط في ألمانيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020

25 ألف مصاب بكورونا فقط في ألمانيا

متابعات_ الخليج 365

قال وزير الصحة الألماني، ينس شبان، مساء الأحد إن العدد الفعلي للمصابين بفيروس المستجد في ألمانيا يبلغ حالياً نحو 25 ألف شخص.

 

وفي لقاء مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني، قال الوزير المنتمي لحزب المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، إن هذا العدد يستند إلى آخر تطورات الوضع صباح اليوم.

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واعترف شبان بأن العدد الذي ذكره قبل بضعة أيام كان خاطئاً، مشيرا إلى أنه طرح عدد المتعافين من إجمالي عدد حالات الإصابة لكنه أغفل طرح عدد حالات الوفيات ما أحدث فارقا بمقدار 6000 حالة.

 

وكانت ميركل قد استخدمت العدد الخاطئ الذي أعلن عنه شبان، في مؤتمرها الأخير مع رؤساء حكومات الولايات يوم الخميس الماضي.

 

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