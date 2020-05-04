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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الطقس المتوقع في الإمارات خلال الخمسة أيام القادمة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
يكون الطقس اليوم بالامارات صحواً إلى غائم جزئياً يصبح غائماً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية بعد الظهر مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الثلاثاء:
الطقس رطب صباحاً على السواحل، وصحو إلى غائم جزئياً أحياناً وقد تتكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الأربعاء:
الطقس رطب على السواحل صباحاً وقد يتشكل ضباب خفيف – صحو إلى غائم جزئياً يصبح غائم ليلاً على المناطق الساحلية الغربية والجزر.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الخميس:
الطقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق خاصة غرباً، ومغبر ظهرا على المناطق المكشوفة.
الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج وقد يضطرب غرباً نهاراً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.
الجمعة:
الطقس غائم جزئياً ومغبر أحياناً – انخفاض طفيف في درجات الحرارة على المناطق الساحلية خاصة غرباً.
الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: متوسط الموج وقد يضطرب غرباً نهاراً في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.
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