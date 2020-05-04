شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب: المخابرات اعترفت بأنني كنت محقاً بشأن حظر الصين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين عن أن المخابرات أبلغته أنه كان محقا بشان كورنا وحظر الصين.



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وقال ترامب في حسابه الرسمي على تويتر: "أبلغتني أجهزة المخابرات للتو بأنني كنت على حق، وأنهم لم يثيروا موضوع فيروس "كورونا" سوى أواخر شهر يناير، فقط قبل حظر دخول الصينيين للولايات المتحدة أيضاً، كما أنهم (يقصد الاستخبارات) تطرقوا للحديث عن الفيروس بنبرة خالية من التهديد".

وأضاف : " كعادتها، فسرت الجهات التي تُصدر الأخبار الزائفة الأمر بشكل خاطئ، وقد تم إنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح بفضل الحظر المبكر للصين من السفر لبلدنا. لقد تم فحص الأشخاص الذين سمحنا لهم بالدخول وخضعوا للاختبارات بشكل دقيق وكبير.. وإني أرحب بهم مشرعاً ذراعي".