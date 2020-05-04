- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب: المخابرات اعترفت بأنني كنت محقاً بشأن حظر الصين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين عن أن المخابرات أبلغته أنه كان محقا بشان كورنا وحظر الصين.
وقال ترامب في حسابه الرسمي على تويتر: "أبلغتني أجهزة المخابرات للتو بأنني كنت على حق، وأنهم لم يثيروا موضوع فيروس "كورونا" سوى أواخر شهر يناير، فقط قبل حظر دخول الصينيين للولايات المتحدة أيضاً، كما أنهم (يقصد الاستخبارات) تطرقوا للحديث عن الفيروس بنبرة خالية من التهديد".
وأضاف : " كعادتها، فسرت الجهات التي تُصدر الأخبار الزائفة الأمر بشكل خاطئ، وقد تم إنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح بفضل الحظر المبكر للصين من السفر لبلدنا. لقد تم فحص الأشخاص الذين سمحنا لهم بالدخول وخضعوا للاختبارات بشكل دقيق وكبير.. وإني أرحب بهم مشرعاً ذراعي".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: المخابرات اعترفت بأنني كنت محقاً بشأن حظر الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.