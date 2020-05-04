شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 1450 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020 Advertisements متابعات_ الخليج 365 سجّلت الولايات المتّحدة 1450 وفاة إضافيّة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع إجماليّ عدد الوفيّات في البلاد إلى أكثر من 67600، وفقًا لإحصاء نشرته جامعة جونز هوبكنز أمس الأحد.

وعند الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي الأحد (00,30 ت غ الاثنين)، سجّلت الجامعة أكثر من 1,15 مليون إصابة بكوفيد-19 في البلاد و67674 وفاة.

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