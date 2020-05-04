شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لا إصابات محلية جديدة بكورونا في الصين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 قالت اللجنة الوطنية للصحة اليوم الاثنين إن الصين سجلت ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس، صعودا من حالتين في اليوم السابق.

Advertisements وأضافت اللجنة أن جميع الحالات الجديدة لأشخاص قادمين من الخارج. وسجلت اللجنة أيضا 13 حالة من دون ظهور أعراض بزيادة حالة واحدة عن اليوم السابق. وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين 82880 ولم تسجل البلاد أية حالات وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات عند 4633 حالة.

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