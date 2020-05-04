شركات "دبي للعلوم" تعزز جهود دولة الإمارات للحد من تفشي كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

تساهم شركات الرعاية الطبية والتكنولوجيا الحيوية في مجمع دبي للعلوم، أول مجمع أعمال حيوي شامل مكرس للعلوم في المنطقة، بدور فاعل ضمن جهود دولة الإمارات الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".



ويحتضن مجمع دبي للعلوم التابع لمجموعة "تيكوم" أكثر من 350 شركة يعمل فيها أكثر من 3600 مهني محترف في مجالات العلوم والطاقة والبيئة.

فيما تتنوع شركات المجمع بين الشركات العالمية الرائدة والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل لتوفير التقنيات أو إجراءات التحقق من فيروس "كوفيد-19"، بالإضافة إلى تقديم خدمات التشخيص والتعقيم على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وأكد مروان عبدالعزيز جناحي، مدير عام مجمع دبي للعلوم رئيس فريق عمل قطاع صناعة الأدوية والمعدات الطبية ضمن استراتيجية دبي الصناعية لعام ،2030 أن الرعاية الصحية تشكل الآن محور استجابة دولة الإمارات المتميزة للظروف الراهنة.

=وشدد جناحي على حرص الشركاء في مجمع دبي للعلوم على أداء دورهم الحيوي بتوفير خدمات التشخيص والاختبار والتعقيم لضمان سلامة المجتمع في دولة الإمارات ودول المنطقة.

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وأضاف أن مجمع دبي للعلوم يتميز بالمختبرات العلمية ذات المستوى العالمي وبمرافقه المتخصصة والمصممة وفقا لأعلى المعايير المعتمدة في هذا القطاع التي أتاحت القدرة على استقطاب الشركات العالمية إلى دولة الإمارات ومكنت المجمع من تحقيق ابتكارات مهمة في الحفاظ على الحياة.

وتسهم شركة "أجيوميكس"، التي اتخذت من دبي مقرا لها وتعد أكبر مؤسسة تجارية مرخصة لتحديد التسلسل الجيني في الشرق الأوسط وتحظى باعتماد دولي من قبل كلية علوم الأمراض الأمريكية، بدور أساسي في الاختبارات السريرية المتعلقة بفيروس "كوفيد-19" من خلال تعاونها الوثيق مع جميع الجهات الحكومية المعنية.

ومن مقرها في دبي تحظى شركة التوزيع العالمية "ألاينس جلوبال" بموقع الصدارة على مستوى الجهود العالمية المبذولة لاختبار وتشخيص حالات "كوفيد-19" في الأسواق الناشئة، حيث تقوم بتوريد اختبارات "بي سي آر" والأجهزة والمواد الاستهلاكية إلى المختبرات.

وتعد "بيو-راد الشرق الأوسط" شركة أخرى تصنع منتجات لأغراض التشخيص وتوزعها على عملاء الرعاية الصحية في أفريقيا والشرق الأوسط ومناطق أخرى حول العالم، في حين حشدت شركة "ثيرمو فيشر ساينتيفيك" العالمية فرقها العلمية والتجارية لدعم جهود تحديد الفيروس وتطوير اللقاحات وتوزيع معدات الحماية الشخصية لتلبية الطلب العالمي على تقنيات الوقاية.

بدورها قامت شركة "إيوليسير" الفرنسية المتخصصة في جودة الهواء الداخلي والشريك التجاري في مجمع دبي للعلوم منذ عام 2018 بتزويد منشآت الرعاية الصحية بجهاز "Eolis Air Manager" الذكي لإدارة جودة الهواء، حيث تتمتع تكنولوجيا هذا الجهاز بحساسات تحدد مستويات تلوث الهواء الداخلي، وتعمل على التخلص من الفيروسات والغبار ومثيرات الحساسية والروائح.

فيما زادت شركة "كيميا بيور" القدرات التصنيعية لمعقمات اليدين بهدف تلبية الطلب المتنامي.

وتواصل العديد من تلك الشركات تأدية دور مهم وفعال لتمكين الإمارات من التغلب على الظروف الحالية الاستثنائية.