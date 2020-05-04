أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار في حديث إذاعي ان "موضوع عدم المشاركة في لقاء بعبدا لرؤساء الكتل النيابية مبدأي لان مثل هذا الاجتماع يجب ان يكون في مجلس النواب المكان الطبيعي".
وراى الحجار انه "هناك نية موجودة لدى العهد بتحويل النظام البرلماني الى نظام رئاسي".
كانت هذه تفاصيل خبر الحجار: موضوع عدم المشاركة في لقاء بعبدا مبدأي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.