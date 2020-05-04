الحجار: موضوع عدم المشاركة في لقاء بعبدا مبدأي

أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​ في حديث إذاعي ان "موضوع عدم المشاركة في لقاء ​بعبدا​ لرؤساء الكتل النيابية مبدأي لان مثل هذا الاجتماع يجب ان يكون في ​مجلس النواب​ المكان الطبيعي".

وراى الحجار انه "هناك نية موجودة لدى العهد بتحويل النظام البرلماني الى نظام رئاسي​​​​​​​".