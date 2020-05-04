عبدالله نوه بقرار مكاوي تسهيل استصلاح الأراضي بهدف الزراعة المنزلية

شدد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، على أن "خطوة ​محافظ​ ​جبل لبنان​، القاضي ​محمد مكاوي​، بتسهيل استصلاح الأراضي بهدف ​الزراعة​ المنزلية، والسماح بتجهيز اماكن لتربية المواشي والدواجن للأستهلاك العائلي، ضمن الأصول القانونية،هي خطوة في الأتجاه الصحيح، لدعم صمود الناس في أرضها وأزمتها، ويجدر التنويه بها".

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