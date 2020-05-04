فادي كرم: اقفال المعابر الغير الشرعية يقنع المجتمع الدولي بدعمنا

اشار عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب ​فادي كرم​ في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى أنه "للمرّة الالف نقولها ، إقفال المعابر غير الشرعية فوراً هي الخطوة الجدّية التي تُعطي إشارة إيجابية حقيقية للمجتمع الدولي لاقناعه لدعمنا، اكثر بكثير من خطط ورقية مليئة ب​الضرائب​ والتشريعات ومبهمة وصعبة التنفيذ وتحتاج لسنوات كثيرة لتُعطي نتائج إن تم الالتزام بها بصدق".

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