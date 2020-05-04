اكد رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "الشعب لا يريد من ​الحكومة​ سوى محاسبة الفاسدين وكشف الحسابات السوداء التي بحوزة ​سلامة​ فهي تكفي لنهوض ​الاقتصاد​ واسترجاع قيمة ​الليرة​ دون الحاجة للوقوع تحت تحكم ​صندوق النقد​ ولا اعباء ديون سيدر".

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كانت هذه تفاصيل خبر يعقوب:لو استعدنا المال المنهوب لما احتجنا لصندوق النقد ولا سيدر. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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