نحاس: سأمثل كتلة "الوسط" في اجتماع قصر بعبدا

اكّد عضو كتلة "الوسط" النائب نقولا نحاس في حديث صحفي انه هو من سيمثل الكتلة في اللقاء "بسبب انشغال رئيسها نجيب ميقاتي بمواعيد مسبقة لم يستطع التحرّر منها". وأكّد "انّ دوائر القصر الجمهوري المعنية بالترتتيبات تبلّغت بهذا القرار".
ولفت نحاس الى "انّ الكتلة ستصدر في الساعات المقبلة الفاصلة عن موعد اللقاء، بياناً مفصلاً تحدّد فيها ملاحظاتها على الخطة، وتضاف الى الملف الذي يحمله الى اللقاء".
وكان الرئيس ميشال عون قد دعا إلى اجتماع يعقد يوم الاربعاء في قصر بعبدا لرؤساء الكتل النيابية في المجلس النيابي.
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