نحاس: سأمثل كتلة "الوسط" في اجتماع قصر بعبدا

اكّد عضو كتلة "الوسط" النائب ​نقولا نحاس​ في حديث صحفي انه هو من سيمثل الكتلة في اللقاء "بسبب انشغال رئيسها ​نجيب ميقاتي​ بمواعيد مسبقة لم يستطع التحرّر منها". وأكّد "انّ دوائر ​القصر الجمهوري​ المعنية بالترتتيبات تبلّغت بهذا القرار".

ولفت نحاس الى "انّ الكتلة ستصدر في ​الساعات​ المقبلة الفاصلة عن موعد اللقاء، بياناً مفصلاً تحدّد فيها ملاحظاتها على الخطة، وتضاف الى الملف الذي يحمله الى اللقاء".

وكان ​الرئيس ميشال عون​ قد دعا إلى اجتماع يعقد يوم الاربعاء في ​قصر بعبدا​ لرؤساء ​الكتل النيابية​ في ​المجلس النيابي​.