الجمهورية: اتصالات مكثفة بين بري والحريري وجنبلاط لتنسيق المواقف

كشفت مراجع سياسية لـ"الجمهورية" عن اتصالات مكثفة جرت بين رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ ورئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​، لتنسيق المواقف والخطوات المواكبة لدعوة ​رئيس الجمهورية​.

وعلمت "الجمهورية"، انّ حزبي ​الكتائب​ و​القوات اللبنانية​ سيبلغان رسمياً اليوم ​القصر الجمهوري​، ما اذا كانا سيشاركان في اللقاء ام لا، علماً انّ عدداً من رؤساء ​الكتل النيابية​ اكّدوا حضورهم.

وفيما تحدثت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" عن احتمال ان يمثل نائب رئيس الحكومة السابق ​غسان حاصباني​ رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​، عُلم انّ كتلة "المردة" التي يرأسها الوزير السابق ​سليمان فرنجية​ كلّفت النائب ​فريد الخازن​ تمثيلها في اللقاء.

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