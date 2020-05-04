الجمهورية: اتصالات مكثفة بين بري والحريري وجنبلاط لتنسيق المواقف

كشفت مراجع سياسية لـ"الجمهورية" عن اتصالات مكثفة جرت بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، لتنسيق المواقف والخطوات المواكبة لدعوة رئيس الجمهورية.
وعلمت "الجمهورية"، انّ حزبي الكتائب والقوات اللبنانية سيبلغان رسمياً اليوم القصر الجمهوري، ما اذا كانا سيشاركان في اللقاء ام لا، علماً انّ عدداً من رؤساء الكتل النيابية اكّدوا حضورهم.
وفيما تحدثت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" عن احتمال ان يمثل نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، عُلم انّ كتلة "المردة" التي يرأسها الوزير السابق سليمان فرنجية كلّفت النائب فريد الخازن تمثيلها في اللقاء.
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