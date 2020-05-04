الجمهورية: بري سيشارك شخصياً في إجتماع رؤساء الكتل النيابية

اكّدت أوساط ​عين التينة​ لـ"الجمهورية"، انّ رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ سيشارك شخصياً في الإجتماع الذي دعا إليه ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ في ​بعبدا​ الأربعاء المقبل.

واستهجنت هذه الأوساط ما أشيع عن انّ بري ممتعض من طريقة الدعوة إلى الإجتماع، مشيرة إلى أنّ شيئاً من هذا القبيل لم يصدر عنه، فضلاً عن أنّ رئيس المجلس هو مع كل لقاء حواري من شأنه أن يبحث في حلول ومخارج للازمة الراهنة.

ولفتت الأوساط، إلى أنّ الأولوية عند بري هي تحصين الموقف اللبناني، وإنجاح المفاوضات مع دائني «اليوروبوند» و»صندوق النقد الدولي»، وإنقاذ ​الوضع المالي​ والإقتصادي والإجتماعي في البلد.