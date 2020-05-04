الجمهورية: لقاء رؤساء الكتل النيابية سيُعقد بمن حضر

أكدت اوساط ​قصر بعبدا​ لـ"​الجمهورية​"، انّ لقاء رؤساء ​الكتل النيابية​ سيُعقد بمن حضر، معتبرة انّ "من يقاطعه سيعزل نفسه عن ورشة الإنقاذ في لحظة مفصلية، وسيوحي بأنّه متضرّر من الإصلاح، وبالتالي فإّن المقاطعة في مثل هذه الظروف هي سخيفة وخطيرة في الوقت نفسه".

واعتبرت هذه الاوساط "انّ المقاطعة التي أعلن عنها البعض تعكس موقفاً مفتعلاً، لا مسوغ وطنياً او دستورياً له، وإنما يندرج في سياق مناكفات سياسية وحسابات ضيقة".

وعلمت "الجمهورية ان "​الرئيس ميشال عون​ يرفض حضور ​ممثلين​ عن رؤساء الكتل، اي من ينوب عنهم، وهو وضع معياراً للقاء قوامه، اما ان يشارك رئيس الكتلة شخصياً واما لا يشارك بتاتاً ولو بممثل عنه، اما اذا كان هناك عذر شرعي او سبب اضطراري يبرّر عدم حضوره، فيتمّ تسجيل غيابه على هذا الأساس".