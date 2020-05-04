الجمهورية: الحكومة تلقت من صندوق النقد الدولي معطيات إيجابية

علمت "​الجمهورية​" انّ ​الحكومة​ تنتظر ردّ ​صندوق النقد الدولي​ على طلبها خلال الاسبوع المقبل، او خلال اسبوعين حداً اقصى، لكي يبدأ التفاوض بين الجانبين حول ما يمكن الصندوق ان يقدّمه ل​لبنان​ من قروض و​مساعدات​ مالية يستخدمها في معالجة ​العجز​ في ​الموازنة​ وفي ميزان المدفوعات وغيرهما من المجالات الحيوية.

ولفت مصدر مسؤول لـ"الجمهورية" في هذا المجال، الى انّ الحكومة تلقت من صندوق النقد الدولي، بعد إعلان الخطة الاصلاحية، معطيات ايجابية، وان التعاون معه سيفتح امام لبنان آفاقاً كثيرة، تبدأ باستعادته الثقة العربية والدولية، وتفتح باب حصوله على ما هو مقرّر له من مساعدات وقروض ميسّرة في ​مؤتمر​ «سيدر» ومن ​الدول المانحة​ والصناديق العربية والدولية. واكّد المصدر، انّ لبنان سيحصل من الصندوق على مبالغ تصل الى 9 مليارات من الدولارات على مدى بضع سنوات، وهذه المبالغ هي غير المبالغ التي سيحصل عليها من الدول المانحة و​البنك الدولي​ والصناديق العربية والاجنبية.