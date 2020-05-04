مصادر للشرق الأوسط: الدعوة للقاء بعبدا ليس تخطياً للدستور

كشفت مصادر وزارية عبر صحيفة "الشرق الأوسط" أن "​رئاسة الجمهورية​ رفضت الحديث عن تخطي ​الدستور​، فيما يتعلق بالدعوة الى إجتماع ​بعبدا​، خصوصاً من قبل "​كتلة المستقبل​"، عادّةً أن هذا الموقف سياسي وليس دستورياً".

ولفتت إلى أن "ردود الأفرقاء حول حضور اللقاء ومستوى تمثيلهم لم تكتمل"، مشيرة الى أن "من يتحدثون عن دستورية اللقاء يتجاهلون أن ​رئيس الجمهورية​ كان قد دعا مرات عدة للقاءات مماثلة للبحث في قضايا مفصلية على المستوى الوطني، ومنها خلال ترؤس ​سعد الحريري​ ​الحكومة​".

وأكدت المصادر أن "الدعوة لحضور اللقاء هي لاطلاع القيادات على البرنامج وأهدافه وأسباب اعتماده والتشاور بشأنه وليس للتصويت عليه، وبالتالي ليس تخطياً للدستور ولا اختزالاً لدور ​السلطة​ التنفيذية أو التشريعية، إنما هدفه التعاون مع السلطات، وفق أيضاً ما ينص عليه الدستور".

