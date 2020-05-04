اليابان تتجه لتمديد حال الطوارئ جراء كورونا حتى نهاية مايو

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طوكيو: تتّجه الحكومة اليابانيّة الإثنين لتمديد حال الطوارئ على مستوى البلاد حتّى نهاية مايو، في إطار استعدادها لمعركة طويلة ضدّ فيروس كورونا المستجدّ.

وأعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي حالة الطوارئ لمدّة شهر في طوكيو وستّ مناطق أخرى في 7 أبريل، وسّعها لاحقًا لتشمل البلاد بكاملها، وهي تنتهي يوم الأربعاء، لكن يُتوقّع أن يعلن آبي تمديدها حتّى 31 مايو بعد استشارة خبراء الأمراض المعدية.

يشرح آبي قرار الحكومة هذا خلال مؤتمر صحافي في وقت لاحق الإثنين. وحذّر الوزير ياسوتوشي نيشيمورا المسؤول عن مكافحة كورونا المستجدّ، من أنّ المعركة ضدّ الفيروس لم تنته بعد.

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وسجّلت اليابان أكثر من 15 ألف إصابة بالفيروس، و510 وفيّات حتى الآن. لكن هناك مخاوف مستمرة من ارتفاع معدّلات العدوى، وهو ما قد يؤثّر سريعًا على نظام الرعاية الصحّية في البلاد.



إحصائيات انتشار فيروس كورونا في اليابان

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