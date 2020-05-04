شكرا لقرائتكم خبر عن 4 التزامات يوفرها القانون للعمال العاملين بعيدا عن العمران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، وفقا لمسودته النهائية التى وافقت عليها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حقوق العمال الذين يعملون فى منشآت وأماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية.

وفى هذا الإطار نصت المادة ( 242 )، من مشروع القانون، على الضوابط والحقوق الآتية:

1- يلتزم مَنْ يستخدم عمالًا فى أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة.

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2 - على مَنْ يستخدم عمالًا فى المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين.

3 - يصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ومع منظمات أصحاب الأعمال، والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات، ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التى تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.

4 - يجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالى حال عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدى.

جدير بالذكر أن مصر احتفلت يوم الجمعة بمناسية عيد العمال، الموافق الأول من مايو، ومنحت الحكومة العاملين بالدولة والعاملين بقطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص إجازة اليوم السبت مدفوعة الأجر بمناسبة عيد العمال.