محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ):
أعلنت الصين اليوم الاثنين تسجيل ثلاث حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وكانت جميعها وافدة من الخارج.
ولم تعلن السلطات الصحية عن تسجيل وفيات جراء "كوفيد-19".
وارتفع بذلك إجمالي من أصيبوا بالفيروس في الصين إلى 82 ألفا و800 شخص، فيما استقر عدد الوفيات عند 4633 حالة وفاة.
ومازال 481 شخصا يخضعون للعلاج من الفيروس في المستشفيات، علاوة على حوالي ألف شخص رهن الحجر الصحي أو العزل بسبب ظهور أعراض المرض عليهم أو أن اختبارات فحصهم جاءت إيجابية من دون أن تظهر عليهم أي أعراض.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تسجل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.