وزارة الصحة السودانية: 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (أ ش أ):
أكدت وزارة الصحة السودانية تسجيل 86 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى عدم تسجيل أي حالات وفاة، ليوم أمس الأحد.
وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان اليوم الإثنين - أن الحالات الجديدة سُجلت منها 74 في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 3 ولايات.
وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 678 حالة، بينها 41 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 61 شخصا.
وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.
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