عمرها 9 أشهر..براعة أطباء تنقذ طفلة تعاني انسداد معوي بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أنقذت فريق طبي من قسم الجراحة بمستشفى دسوق العام في كفر الشيخ، طفلة عمرها 9 أشهر، من الموت، تعاني من حالة إنسداد معوي، كاد أن يودي بحياتها.

وكانت الطفلة البالغة من العمر 9 أشهر، وصلت إلى قسم الأستقبال والطوارئ بمستشفى دسوق العام، رفقة ذويها، قبل الإفطار بحوالي نصف ساعة، وحالتها سيئة، فيما جرى فحصها طبيًا، وتبين تعرضها لحالة إنسداد معوي، نتيجة تداخل بالأمعاء، أسفر عن سوء حالتها.

شُكل فريق طبي من المستشفى ضم طبيبي الجراحة رضا عيسى، وهيثم وفا، والدكتور أحمد علي، اخصائي جراحة الأطفال، والدكتور إبراهيم عبد الرازق، طبيب التخدير، وطاقم التمريض، وجرى إيداعها في عناية الجراحة.

أكد الدكتور هيثم وفا، طبيب الجراحة، بمستشفى دسوق العام، لـ"الخليج 365"، إن الطفلة كان حالتها صعبة للغاية، وفي مرحلة الخطر، التي كان يودي بحياتها، لولا توجه ذويها إلى قسم الأستقبال والطوارئ بالمستشفى، وجرى التعامل معها طبيًا فترة طويلة تضمنت خروج الأنسداد ، وحالتها مستقرة، وبصحة جيدة.