بتكلفة 7 ملايين جنيه.. انتهاء صيانة كوبري 14 مايو بالإسكندرية خلال يومين- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أجرى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، جولة تفقدية لأعمال صيانة وإعادة تأهيل 14 مايو بمنطقة سموحة بحي شرق الإسكندرية.

وقال المحافظ إنه من المقرر الانتهاء من أعمال صيانة الكوبري خلال 48 ساعة، مشيرا إلى أن أعمال الصيانة استغرقت 6 أشهر بتكلفة إجمالية 7 ملايين جنيه.

وأضاف الشريف، أن جرى إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العاملين بالمشروع للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

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وأشاد المحافظ بجميع العاملين بالمشروع في أوقات الحظر وحتى الساعات الأولى من الفجر، والتزامهم بالمعايير الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح أن أعمال الصيانة شملت إعادة الرصف وترميم ومعالجة كمرات الكوبري نتيجة اصطدام الشاحنات وسيارات النقل الثقيل، فضلا عن معالجة البلاطات الخرسانية نتيجة رشح المياه.

وأشار المحافظ إلى أنه جرى استبدال الحديد المتآكل باستخدام الخرسانة "شوت كريت"، فضلا عن دهان الكوبري بالكامل والأعمدة والكتل الخرسانية بمواد عازلة.

شارك في الجولة كل من الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، واللواء مختار حسين، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي التابع للجهاز المركزي للتعمير.