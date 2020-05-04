بالأسماء.. حركة تنقلات محدودة بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أصدر اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الدقهلية، اليوم، حركة تنقلات محدودة شملت نقل وتصعيد عدد من الضباط ببعض الاقسام بإدارة البحث الجنائي ووحدات المباحث بالأقسام والمراكز.

وتتضمنت الحركة عودة المقدم مصطفي منيسي، من مباحث التموين لقسم التحريات بإدارة البحث الجنائي،

ونقل الرائد احمد فتح الله، رئيس مباحث المطرية للعمل بإدارة مباحث التموين، والمقدم احمد سالم، رئيس مباحث المسطحات للمباحث الجنائية، والرائد محمد الهلالي رئيس مباحث تمي الامديد، والرائد محمود شعير، رئيس مباحث قسم شرطة جمصة للعمل بإدارة البحث الجنائي، والرائد احمد خضير، رئيسا لمباحث شرطة المسطحات، والرائد عمر سليمان، رئيس مباحث الأحداث.

وتضمنت الحركة تصعيد الرائد ماجد الشامي، معاون مباحث قسم شرطة أول المنصورة رئيسا لمباحث قسم شرطة جمصة، والرائد احمد العزب، رئيس قسم تنفيذ الأحكام بمركز شرطة طلخا رئيسا لمباحث مركز شرطة المطرية.