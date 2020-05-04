جولة ليلية لمحافظ الغربية لمتابعة قرار حظر التجوال في بسيون

محمد اسماعيل - القاهرة - طنطا - (أ ش أ):

قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بجولة ليلية بعدد من المناطق داخل مدينة بسيون، وذلك في إطار جولاته المستمرة لمتابعة قرار حظر التجوال، وذلك ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشاد الدكتور طارق رحمي، بالتزام المواطنين بمدينة بسيون بقرار حظر التجوال الصادر من رئيس مجلس الوزراء، ووعيهم التام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من فيروس كورونا حفاظا على صحتهم.

وشدد رحمي على عدم التهاون في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.