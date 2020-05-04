العثور على مواطن هندي جثة هامدة بشقته في طنجة

عُثر مواطنون، مساء يوم الأحد، على جثة مواطن هندي داخل شقته بحي بوخالف، بمدينة طنجة.

وحسب مصادر مطلعة، فإن المعني بالأمر وهو خمسيني يسكن وحيدا بشقته، ويحمل الجنسية الهندية ويقطن بمنطقة بوخالف بطنجة، منذ عدة سنوات.

وأضاف ذات المصدر، أنه بعد انبعاث رائحة كريهة من الشقة التي يقطن بها الهندي، مما دفع بالجيران الاتصال بالشرطة للتدخل واقتحام المنزل ليعثروا على الهالك جثة هامدة.

وفور عثورها على الجثة، فتحت السلطات الأمنية تحقيقا في ملابسات الحادث، فيما تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات دوق دي طوفال بطنجة.