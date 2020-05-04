وفاة معتقل بسجن طنجة.. مندوبية التامك توضح: لم يكن مصابًا بكورونا

نفت المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج وفاة معتقل في سجن طنجة 1 بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن حالة الوفاة هي لسجين مصاب بداء السكري.

وجاء في بلاغ للمندوبية أن السجين المعني بالأمر تقدم إلى مصحة المؤسسة بتاريخ 02 ماي بسبب إحساسه بأعراض مرضية مفاجئة، إذ قامت طبيبة المؤسسة بفحصه وأمرت بإخراجه إلى مستعجلات مستشفى محمد الخامس بطنجة، بعدما تأكد لها أن الأعراض البادية عليه مرتبطة بمرض السكري الذي كان يعاني منه الهالك، حيث سجلت ارتفاعًا في نسبة الغلوكوز والأسيتون في بول المعني بالأمر.

وأضاف المصدر ذاته، أنه خلال قيام طبيبة المؤسسة بفحصه، لاحظت أنالسجين المذكور كان في كامل وعيه كما أنه لم تكن تظهر عليه أي من الأعراض المصاحبة للإصابة بفيروس كورونا، علما أنه لم يكن يتقاسم الغرفة مع أي من النزلاء الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس.