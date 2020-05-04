أمزازي يعلن استئناف الدراسة عن بعد اليوم الاثنين ويدعو للتحضير إلى الامتحانات

أعلن سعيد أمزازي، وزير تربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي استئناف الدراسة عن بعد، ابتداء من اليوم الاثنين، بعد انتهاء مدة العطلة الربيعية التي حُددت في أسبوع.

وجاء في بلاغ للوزير، قبل قليل، أنه سيتم استئناف بث الدروس عن بعد عبر القنوات التلفزية “الثقافية” و”العيون” و”الأمازيغية” و “الرياضية”، وكذا من خلال بوابة “TelmidTICE”، وجميع الآليات المستعملة من طرف الأساتذة.

وأضاف المصدر ذاته أنه هذه المرحلة الجديدة ستتميز باستكمال المقررات الدراسية، وتخصيص عدد كبير من الحصص المبرمجة للمراجعة والدعم من أجل التحضير الجيد للامتحانات، والتي تظل برمجتها رهينة بتطور الوضعية الوبائية وبظروف رفع الحجر الصحي.