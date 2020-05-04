الطفل الذي دهس الفرنسي غنمه: أحسست بالحكرة والظلم..ووالده: لم ندخل أرضه ولكنه ملك غابوي!-فيديو

فيديو: صلاح الدين فصحاني

بعد أن تحولت قصته إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي، منذ يوم أمس السبت، حكى الطفل أيمن، قصة دهس قطيع أسرته على يدمواطن فرنسي، في مشهد أرعب الكثيرين.

الطفل أيمن عبر، في حديثه مع “اليوم 24″، اليوم الأحد، عن إحساسه “بالظلم والحكرة“، مؤكدا أنه “لم يتحدث مع الفرنسي منفذ عمليةالدهس، ولم يدخل أرضه“.

وأبرز حسن، والد الطفل، أنه لم يكن حاضرا ساعة الواقعة، معبرا عن امتنانه للشخص الذي وثق الفيديو، ونشره على مواقع التواصل.

ويحكي حسن، في حديثه مع “اليوم 24″، “إنه يحمد الله على سلامة طفله الوحيد“، مشيرا إلى أن “أيمن الذي يعيش قلقا نفسيا، بعدالحادث“.

وأضاف والد أيمن، أن“قطيع الغنم، لم يخترق أرض المقيم الفرنسي“، مبرزا: “الأرض ملك غابوي وبالتالي هي ليست أرضه“.

وطالب حسن السلطات تطبيق القانون وتعويضه، بالإضافة إلى جبر الضرر الذي لحق طفله.

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ويشار إلى أن وكيل الملك في مدينة “ابن سليمان”، أمر اليوم الأحد، بإيداع الفرنسي، الذي نفذ عملية دهس قطيع غنم، تحت تدابيرالحراسة النظرية.

وكان وكيل الملك في مدينة بنسليمان، فتح بحثا قضائيا، صباح اليوم الأحد، بشأن الواقعة.

واستنادا إلى مصادر “اليوم24″، فإن عناصر الدرك ألقت القبض على المقيم الفرنسي، بعد انتشار مقطع فيديو بمواقع التواصلالاجتماعي، يوثق لحظة دهسه لقطيع غنمٍ بشكل متعمد وجنوني، ضواحي مدينة المحمدية.

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