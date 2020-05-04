بعد ظهور بؤر عائلية .. استنفار أمني غير مسبوق بطنجة لمراقبة المخالفين لحالة طوارئ الصحية

شهدت شوارع وأحياء مدينة طنجة، اليوم الأحد، حملات أمنية غير مسبوقة من طرف مختلف الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية، من أجل ضبط مخالفي إجراءات حالة الطوارئ الصحية.

وأفاد مصدر أمني، أن والي أمن طنجة أوعلا أوحتيت، أصدر تعليمات لكافة الأجهزة الأمنية بالمدينة للتعامل بصرامة مع مخالفي إجراءات وتدابير حالة الطوارئ التي فرضتها السلطات للحد من تفشي فيروس كورونا بالبلاد.

وحسب ذات المصدر، فقد وجهت تعليمات لعناصر شرطة المرور من أجل مراقبة السيارات الوافدة من خارج المدينة، والتأكد من توفرها على رخصة التنقل الإستثنائي.

وتأتي هذه التشديدات الأمنية بعد إرتفاع نسب الإصابة بالوباء بالمدينة، وظهور عدد من البؤر العائلية والصناعية، حيث بلغ عدد المصابين بطنجة 400 حالة مؤكدة، وذلك إلى حدود زوال اليوم الأحد.