شكرا لقرائتكم العراق.. اتفاق شبه نهائي على تمرير حكومة الكاظمي اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعقد اليوم الاثنين جلسة للتصويت على حكومة رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي. وأفادت مصادر الحدث بوجود اتفاق شبه نهائي على تمرير حكومته.

وفي وقت تعهدت الكتل السنية والكردية بالاضافة الى الكتل الشيعية بالحضور والتصويت لحكومة الكاظمي، أعلنت كتلة الدولة القانون وائتلاف الوطنية وكتلة سند عدم تصويتها لصالح الكاظمي.

وأضافت مصادر الحدث أيضا أن الخلاف على وزارتي الداخلية والدفاع قد حسم، حيث سيتولى الفريق جمعة عناد حقيبة الدفاع فيما ستكون حقيبة الداخلية من نصيب الفريق عثمان الغانمي.

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كما ذكرت المصادر أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وجه وزارة النقل بتوفير رحلات طيران لنقل النواب من محافظات البصرة وأربيل والسليمانية إلى العاصمة بغداد اليوم.

ومن المرتقب أن يصوت البرلمان خلال جلسته غدا الثلاثاء على حكومة الكاظمي الوزراية، فيما ترجح بعض المصادر ان تعقد الجلسة الاربعاء المقبل.

الكتل الشيعية في العراق

يذكر أن الكاظمي هو ثالث رئيس وزراء معين منذ استقال رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، تحت ضغط الاحتجاجات الضخمة في ديسمبر. وانسحب المرشحان الآخران بدعوى تدخل الكتل السياسية.

وأمام الكاظمي حتى التاسع من مايو الجاري لتقديم تشكيلته الحكومية.