التحكم المروري: لتوخي الحذر على اوتوستراد نهر الكلب بسبب تسرب المازوت

طلبت ​غرفة التحكم المروري​ من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على اوتوستراد ​نهر الكلب​ المسلك الشرقي بسبب تسرب مادة ​المازوت​ نتيجة تعطل بيك اب والعمل جارٍ على المعالجة. إضغط للمزيد

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