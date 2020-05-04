حنكش: عارضت توسعة مطمر الجديدة لأنه يشكل امتداداً لسياسات الحكومات المتعاقبة

استهجن عضو كتلة "الكتائب" النائب إلياس حنكش، "وضع اللبنانيين دائماً في اللحظة الأخيرة أمام خيارين، فإما عودة ​النفايات​ إلى الشوارع، أو توسعة ​المطامر​"، مشيرا الى أنه "خلال الاجتماع مع رئيس ​الحكومة​، عارض بشدة طرح توسعة مطمر ​الجديدة​ لأنه يشكل امتداداً لسياسات الحكومات المتعاقبة التي لطالما كانت تلتفت إلى حلول بعيدة عن المعايير البيئية والصحية عند الوصول إلى حالة طوارئ، ما جعل معالجة هذا الملف صفقة العصر المستمرة منذ 30 عاماً وحتى اليوم".

ولفت حنكش في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" الى أنه طرح "خلال الاجتماع نقل النفايات إلى منطقة حدودية قاحلة، لكنهم تحججوا بأن كلفة النقل ستكون مرتفعة، من دون أن يأخذوا في الاعتبار الكلفة الصحية في حال الإصرار على توسعة المطامر البحرية التي استحدثوها في مناطق هي الأكثر اكتظاظاً".

