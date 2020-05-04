الحوثي يدعو السعودية الى ايقاف النزيف الحاد للاقتصاد

علق القيادي في جماعة "​أنصار الله​" ​الحوثيين​، ​محمد علي الحوثي​، على الإجراءات التي أعلنت السعودية اعتزامها اتخاذها لمواجهة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة ​فيروس كورونا​ المستجد.

ولفت ​محمد الحوثي​ وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" في ​صنعاء​، ورئيس ​اللجنة الثورية العليا​ في الجماعة، في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعيالى ان "أفضل فرصة للنظام السعودي لإيقاف النزيف الحاد لاقتصاده تتمثل في إيقاف تحالف العدوان والدخول في حلول جذرية بدلا من الحديث عن حلول ترقيعية تحت مزاعم إيقاف ​إطلاق النار​ وهمي والالتزام بالحل الشامل".

وأضاف: "​الوضع الاقتصادي​ السعودي معروف عالميا بسلبيته، ولن تنقذه أميركا من وضع كارثي هي جزء من أسبابه".