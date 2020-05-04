3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين انه تم تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس، صعودا من حالتين في اليوم السابق.
وأوضحت أن جميع الحالات الجديدة لأشخاص قادمين من الخارج. وسجلت اللجنة أيضا 13 حالة دون ظهور أعراض بزيادة حالة واحدة عن اليوم السابق.
وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين 82880 ولم تسجل البلاد أي حالات وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات عند 4633 حالة.
وفي وقت سابق، ذكرت لجنة الصحة في مقاطعة هوبي وسط الصين، والتي تعتبر نقطة انطلاقة جائحة عدوى فيروس كورونا، أنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بالمرض لليوم الـ29 على التوالي.
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