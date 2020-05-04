1450 وفاة اضافية بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة

كشف إحصاء لجامعة جونز هوبكنز، التي تعتبر مرجعا في تتبع ​الإصابات​ والوفيات الناجمة عن ​فيروس كورونا​ المستجدّ، أن ​الولايات المتحدة​ سجّلت 1450 وفاة إضافيّة بالفيروس خلال ​الساعات​ الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع إجماليّ عدد الوفيّات في البلاد إلى أكثر من 67600، كما تم تسجيل أكثر من 1,15 مليون إصابة بكوفيد-19 في البلاد وما مجموعه 67674 وفاة.

وأعداد الوفيّات التي أحصتها ​الجامعة​ تعتبر مستقرّة مقارنةً بيوم السبت الذي سُجّلت خلاله 1453 وفاة، بعدما كانت سُجّلت يوم الأربعاء 2502 حالة وفاة في البلاد.

وتوقّع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ الأحد أنّ لقاح فيروس كورونا المستجدّ سيكون متاحاً بحلول نهاية عام 2020. وردا على سؤال عما سيكون عليه رد فعله إذا ما اكتشفت دولة أخرى لقاحًا قبل الولايات المتحدة، أجاب ترامب "لا أبالي. أريد فقط الحصول على لقاح ناجح. إذا كانت دولة اخرى" هي التي ستجد اللقاح "سأرفع قبعتي".