ترامب: اعتقد انه سيكون لدينا لقاحا ضد كورونا نهاية هذا العام

أعلن الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​ أنه يعتقد أنه سيكون لدى بلاده لقاحا ضد ​فيروس كورونا​ المستجد نهاية هذا العام.

وأكد ترامب في حديث لقناة "​فوكس نيوز​" الأميركية، إلى أنه بادر إلى إغلاق ​الولايات المتحدة​ منذ البداية رغم أن المعلومات الأولية قللت من مخاطر كورونا. ولفت إلى ان "فيروس كورونا جاء من ​الصين​ وكان ينبغي ​القضاء​ عليه هناك، لكن الصينيين لم يفعلوا ذلك وسنكتشف السبب".

وعن اكتشاف بلد آخر للقاح مضاد لفيروس كورونا قال الرئيس الأمريكي، "إذا كان بلد آخر فسأخلع قبعتي. أنا لا أهتم، أريد فقط الحصول على لقاح ناجح". وتوقع "أن يرتفع عدد الضحايا الإجمالي جراء الإصابة بالفيروس إلى 80 أو 90 ألف شخص".