679 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المانيا

سجلت السلطات الالمانية 679 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 163 ألفا و 175 مصابا.

هذا وتواجه الحكومة الفيدرالية الألمانية اختبارًا صعبا، فرغم محاولتها السيطرة على معدلات تفشي كورونا في البلاد، ما جعلها مستمرة في إجراءات الإغلاق رغم تخفيف بعض القيود، فهناك انتقادات سياسية وتظاهرات متوالية تطالب بإنهاء الإغلاق والعودة للحياة الطبيعية.

وكانت ألمانيا قد شرعت منذ 20 نيسان تخفف القيود على الحياة العامة وسمحت باستنئاف العديد من الأنشطة الاقتصادية. وسمحت السلطات الألمانية للشركات الصغيرة بمعاودة فتح أبوابها في وقت سابق من هذا الشهر، واعتمدت الولايات الـ16 في البلاد قواعد مختلفة لارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة، مع فرض استخدام أقنعة قماش إلزامية الآن في وسائل النقل العام وفي معظم المناطق وداخل المتاجر.