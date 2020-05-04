الكويت تعلن السيطرة على شغب فى مراكز الإيواء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020

أعلنت وزارة الداخلیة الكویتیة، أن الاجھزة الأمنیة المعنیة، قامت بفض الشغب الذى قام بھا عدد من أفراد الجالیة المصریة الموجودین فى مراكز الإیواء المخصصة.

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وقالت الوزارة فى بیان صحفى للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، بحسب وكالة "كونا"، أنه فور حدوث الشغب والفوضى تدخل رجال الامن وأحكموا السیطرة علیھم وضبطوا عددا منھم وتم تحویلھم إلى جھة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونیة بحقھم.

وأكدت الوزارة أن التعلیمات الصادرة لرجال الأمن واضحة وصریحة وتنص على التعامل بحزم مع مثیرى الشغب مشیرة إلى أن الأجھزة الأمنیة لن تسمح بالفوضى أو بتجاوز القانون.

كما حثت جمیع المخالفین فى مراكز الإیواء على الالتزام بالقانون مؤكدة أنھا ستتخذ أقصى الإجراءات القانونیة المتبعة مع المخالفین للقوانين.