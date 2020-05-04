شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح لـ"رئيس محلية البرلمان" بشأن آليات عودة فتح الأندية الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بضرورة عودة الأندية الرياضية من جديد فى إطار خطة التعايش مع أزمة فيروس كورونا، معتبرا أنه من الممكن عودته لكن بمحددات.

واقترح رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان عودة الأنشطة رياضية التى يمكن ممارستها فى إطار الأزمة الحالية، معتبرا أنه من الممكن فتح المجال فى ألعاب مثل ألعاب القوة والتنس والرماية والألعاب التى تتم بساحات مفتوحة بينما يظل منع الألعاب التى بها احتكاك والتى تتم أيضا بصالات مغطاه مثل الاسكواش والبينج بونج وغيرها.

وأوضح السجينى أن الحكومة عليها إعادة النظر فى فتح النوادى ليس فى المطلق، لكن بتدبر وفقا للإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا وفى الوقت نفسه التعايش معه، وذلك وفقا للأنشطة وطبيعتها، معتبرا أن عودة الألعاب الرياضية تزيد من مناعة المواطنين وهو أمر مطلوب فى مواجهة هذا المرض.

وكانت قد عرضت وزيرة الصحة هالة زايد، فى الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، أبرز ملامح الخطة العامة للتعايش فى ضوء عدم اليقين حول المدى الزمنى لاستمرار أزمة فيروس كورونا، حيث تقوم الخطة على اتباع كل الإجراءات الاحترازية اللازمة بصورة دقيقة وحاسمة فى مختلف المنشآت، وإعادة تقييم الوضع الوبائى كل 14 يوما، للتصرف فى ضوء تلك النتائج، وتمت الإشارة إلى أن مرحلة التعايش تتطلب تكاتف جميع الوزارات والهيئات التنفيذية والرقابية، لوضع ضوابط وفرض عقوبات فورية حال عدم التنفيذ.